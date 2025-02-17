Украина ожидает, что Европа быстро назначит представителя для мирных переговоров с РФ

Участие Европы в переговорах

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Европа должна участвовать в переговорах по завершению войны. По словам главы государства, он в этом очень заинтересован, поскольку Украине нужны справедливые партнеры.

Участие Европы в переговорах поддерживал и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, Европа "должна завоевать место за столом переговоров".

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже высказывает уверенность в том, что она будет участвовать в переговорах по Украине.

При этом спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что представители Европы не будут "физически сидеть" за столом переговоров. При этом их интересы будут учтены.

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