Україна очікує, що Європа швидко призначить представника для мирних переговорів із РФ

Участь Європи в переговорах

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Європа має брати участь у переговорах щодо завершення війни. За словами глави держави, він у цьому дуже зацікавлений, оскільки Україні потрібні справедливі партнери.

Участь Європи в переговорах підтримував і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, Європа "повинна завоювати місце за столом переговорів".

Зі свого боку глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уже висловлює впевненість у тому, що вона братиме участь у переговорах щодо України.

При цьому спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що представники Європи не будуть "фізично сидіти" за столом переговорів. При цьому їхні інтереси будуть враховані.

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