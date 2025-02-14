Фон дер Ляйен ответила, будет ли участвовать в переговорах по прекращению войны в Украине
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет участвовать в переговорах о прекращении войны России против Украины. Ведь, по ее словам, Украина нуждается в справедливом и прочном мире.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент РБК-Украина.
На вопрос, будет ли она за столом переговоров, фон дер Ляйен ответила: "Абсолютно точно".
"Потому, что Украина нуждается в справедливом и прочном мире. Для этой цели очень важно, чтобы был истинный мир, все наблюдают за ситуацией очень внимательно, и это будет возможно только при участии ЕС рядом в поддержку Украины. И другой компонент - это процесс вступления Украины в ЕС, предварительное условие - это длительный мир", - отметила президент ЕК.
До этого во вступительной речи перед началом Мюнхенской конференции по безопасности она заявляла, что ЕС будет активизировать усилия по вступлению Украины в блок.
"Здесь уже много сделано, но опять же сейчас пришло время усиливать эту работу. Исключения для национальных бюджетов, общий подход к инвестициям и ускорение вступления Украины в ЕС - вот в чем должны заключаться новые цели Европейского Союза", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Переговоры по окончанию войны в Украине
Напомним, ранее на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Украины, США и России в Саудовской Аравии.
Однако сегодня представитель президентской команды в комментарии РБК-Украина отметил, что Украина не планировала проводить переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе.
Также вчера Трамп анонсировал встречу Украины, США и России на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Однако в Офисе президента Украины отрицают вероятность подобных переговоров и подчеркнули, что украинская сторона сначала должна вести переговоры с Америкой и Европой.
К тому же председатель форума в Мюнхене Кристоф Хойсген заявил, что представителей РФ не будет на конференции, поскольку они не получили аккредитацию.
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