ua en ru
Пт, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Фон дер Ляйен ответила, будет ли участвовать в переговорах по прекращению войны в Украине

Пятница 14 февраля 2025 16:16
UA EN RU
Фон дер Ляйен ответила, будет ли участвовать в переговорах по прекращению войны в Украине Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет участвовать в переговорах о прекращении войны России против Украины. Ведь, по ее словам, Украина нуждается в справедливом и прочном мире.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент РБК-Украина.

На вопрос, будет ли она за столом переговоров, фон дер Ляйен ответила: "Абсолютно точно".

"Потому, что Украина нуждается в справедливом и прочном мире. Для этой цели очень важно, чтобы был истинный мир, все наблюдают за ситуацией очень внимательно, и это будет возможно только при участии ЕС рядом в поддержку Украины. И другой компонент - это процесс вступления Украины в ЕС, предварительное условие - это длительный мир", - отметила президент ЕК.

До этого во вступительной речи перед началом Мюнхенской конференции по безопасности она заявляла, что ЕС будет активизировать усилия по вступлению Украины в блок.

"Здесь уже много сделано, но опять же сейчас пришло время усиливать эту работу. Исключения для национальных бюджетов, общий подход к инвестициям и ускорение вступления Украины в ЕС - вот в чем должны заключаться новые цели Европейского Союза", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Переговоры по окончанию войны в Украине

Напомним, ранее на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Украины, США и России в Саудовской Аравии.

Однако сегодня представитель президентской команды в комментарии РБК-Украина отметил, что Украина не планировала проводить переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Также вчера Трамп анонсировал встречу Украины, США и России на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Однако в Офисе президента Украины отрицают вероятность подобных переговоров и подчеркнули, что украинская сторона сначала должна вести переговоры с Америкой и Европой.

К тому же председатель форума в Мюнхене Кристоф Хойсген заявил, что представителей РФ не будет на конференции, поскольку они не получили аккредитацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Мирные переговоры Война в Украине Урсула фон дер Ляйен
NEWS
Россияне ночью ударили дроном по укрытию на ЧАЭС: Зеленский показал видео
Россияне ночью ударили дроном по укрытию на ЧАЭС: Зеленский показал видео
DAILY
Историк Василий Расевич: В СССР синагоги превращали в склады, а иврит вытесняли из быта
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Историк Василий Расевич: В СССР синагоги превращали в склады, а иврит вытесняли из быта