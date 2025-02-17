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Украина ожидает, что Европа быстро назначит представителя для мирных переговоров с РФ

Брюссель, Понедельник 17 февраля 2025 20:08
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Украина ожидает, что Европа быстро назначит представителя для мирных переговоров с РФ Фото: Игорь Жовква, заместитель руководителя ОП Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европе необходимо быстро определиться, кто будет представлять ее на переговорах по завершению войны России против Украины. Важную роль будет играть должность такого человека.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии Bloomberg заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Это (назначение представителя Европы на переговорах - ред.) должно быть быстро принятое решение. Надеюсь, сразу после парижской встречи. Мы должны действовать, а не размышлять", - подчеркнул Жовква.

Он уточнил, что такой представитель должен быть на уровне лидера, чтобы иметь такой же статус, как президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин.

Участие Европы в переговорах

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Европа должна участвовать в переговорах по завершению войны. По словам главы государства, он в этом очень заинтересован, поскольку Украине нужны справедливые партнеры.

Участие Европы в переговорах поддерживал и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, Европа "должна завоевать место за столом переговоров".

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже высказывает уверенность в том, что она будет участвовать в переговорах по Украине.

При этом спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что представители Европы не будут "физически сидеть" за столом переговоров. При этом их интересы будут учтены.

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Игорь Жовква Офис президента Мирные переговоры Война в Украине
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