Украина ожидает, что Европа быстро назначит представителя для мирных переговоров с РФ

Европе необходимо быстро определиться, кто будет представлять ее на переговорах по завершению войны России против Украины. Важную роль будет играть должность такого человека.

Как передает РБК-Украина , об этом в комментарии Bloomberg заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Он уточнил, что такой представитель должен быть на уровне лидера, чтобы иметь такой же статус, как президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин.

"Это (назначение представителя Европы на переговорах - ред.) должно быть быстро принятое решение. Надеюсь, сразу после парижской встречи. Мы должны действовать, а не размышлять", - подчеркнул Жовква.

Участие Европы в переговорах

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Европа должна участвовать в переговорах по завершению войны. По словам главы государства, он в этом очень заинтересован, поскольку Украине нужны справедливые партнеры.

Участие Европы в переговорах поддерживал и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, Европа "должна завоевать место за столом переговоров".

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже высказывает уверенность в том, что она будет участвовать в переговорах по Украине.

При этом спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что представители Европы не будут "физически сидеть" за столом переговоров. При этом их интересы будут учтены.

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