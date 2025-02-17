Україна очікує, що Європа швидко призначить представника для мирних переговорів із РФ

Європі необхідно швидко визначитися, хто представлятиме її на переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Важливу роль відіграватиме посада такої людини.

Як передає РБК-Україна , про це в коментарі Bloomberg заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Він уточнив, що такий представник має бути на рівні лідера, щоб мати такий самий статус, як президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін.

"Це (призначення представника Європи на переговорах - ред.) має бути швидко ухвалене рішення. Сподіваюся, одразу після паризької зустрічі. Ми повинні діяти, а не розмірковувати", - наголосив Жовква.

Участь Європи в переговорах

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Європа має брати участь у переговорах щодо завершення війни. За словами глави держави, він у цьому дуже зацікавлений, оскільки Україні потрібні справедливі партнери.

Участь Європи в переговорах підтримував і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, Європа "повинна завоювати місце за столом переговорів".

Зі свого боку глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уже висловлює впевненість у тому, що вона братиме участь у переговорах щодо України.

При цьому спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що представники Європи не будуть "фізично сидіти" за столом переговорів. При цьому їхні інтереси будуть враховані.

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