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Україна очікує, що Європа швидко призначить представника для мирних переговорів із РФ

Брюссель, Понеділок 17 лютого 2025 20:08
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Україна очікує, що Європа швидко призначить представника для мирних переговорів із РФ Фото: Ігор Жовква, заступник керівника ОП України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європі необхідно швидко визначитися, хто представлятиме її на переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Важливу роль відіграватиме посада такої людини.

Як передає РБК-Україна, про це в коментарі Bloomberg заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Це (призначення представника Європи на переговорах - ред.) має бути швидко ухвалене рішення. Сподіваюся, одразу після паризької зустрічі. Ми повинні діяти, а не розмірковувати", - наголосив Жовква.

Він уточнив, що такий представник має бути на рівні лідера, щоб мати такий самий статус, як президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін.

Участь Європи в переговорах

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Європа має брати участь у переговорах щодо завершення війни. За словами глави держави, він у цьому дуже зацікавлений, оскільки Україні потрібні справедливі партнери.

Участь Європи в переговорах підтримував і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, Європа "повинна завоювати місце за столом переговорів".

Зі свого боку глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уже висловлює впевненість у тому, що вона братиме участь у переговорах щодо України.

При цьому спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що представники Європи не будуть "фізично сидіти" за столом переговорів. При цьому їхні інтереси будуть враховані.

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