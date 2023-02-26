Украина ожидает продолжения поддержки формулы мира Саудовской Аравией, - Ермак

Украинский чиновник во время общей пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом поблагодарил его и делегацию за визит в Украину. По словам Ермака, такой шаг является важным свидетельством поддержки нашего государства, особенно в дни годовщины начала полномасштабной войны.

Глава ОП также поблагодарил министра из Саудовской Аравии за то, что его страна поддержала резолюцию Генассамблеи ООН по стойкому миру в Украине, которую приняли 23 февраля.

"Мы рассчитываем на дальнейшую практическую поддержку со стороны Королевства нашей формулы мира. Мы об этом сегодня очень конкретно и подробно говорили. И ожидаем привлечения к реализации одного или нескольких пунктов мирного плана нашего президента", - отметил Ермак.