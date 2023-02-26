Глава МИД Саудовской Аравии впервые посетил Украину и встретился с Зеленским

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд впервые посетил Украину с рабочим визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом. Это первый официальный визит главы МИД Королевства в Украину с момента установления дипломатических отношений. Рассчитываю на то, что он придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога", - написал Зеленский по итогам переговоров.

При этом президент Украины поблагодарил Саудовскую Аравию за поддержку мира в Украине, нашего суверенитета и территориальной целостности.