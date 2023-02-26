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Україна очікує на продовження підтримки формули миру Саудівською Аравією, - Єрмак

Фото: голова МЗС Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан Аль Сауд, керівник ОП Андрій Єрмак та голова МЗС України Дмитро Кулеба (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна розраховує, що Саудівська Аравія й надалі продовжуватиме підтримувати формулу миру за допомогою практичних кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Український чиновник під час спільної пресконференції з главою МЗС Саудівської Аравії Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом подякував йому та делегації за візит в Україну. За словами Єрмака, такий крок є важливим свідченням підтримки нашої держави, особливо у дні річниці початку повномасштабної війни.

Голова ОП також подякував міністру з Саудівської Аравії за те, що його країна підтримала резолюцію Генасамблеї ООН щодо стійкого миру в Україні, яку ухвалили 23 лютого.

"Ми розраховуємо на подальшу практичну підтримку з боку Королівства нашої формули миру. Ми про це сьогодні дуже конкретно та докладно говорили. І очікуємо на залучення до реалізації одного чи кількох пунктів мирного плану нашого президента", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві сьогодні, 26 лютого, перебуває глава МЗС Саудівської Аравії.

Зокрема, він провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

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