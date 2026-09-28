Украина не ожидает перемирия в Черном море, РФ отклонила все предложения, - Высоцкий

Перемирия в Черном море не будет

Украине нужно перемирие, чтобы возобновить экспорт зерна в Черном море. Однако пока надеяться на это бесполезно.

"К сожалению, сложно представить какие-либо положительные решения по этому вопросу в ближайшие месяцы", - сказал Высоцкий.

По его мнению, Украина должна быть готова к тому, что эта ситуация останется критической.

По словам Тараса Высоцкого, Украина получила от партнеров информацию о том, что РФ отвергла все предложения по перемирию в Черном море.

"Все возможные варианты были опробованы, никаких результатов пока нет", - подытожил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина уже предложила немедленное прекращение огня, но Россия не демонстрирует готовность согласиться и продолжает находить причины отказа.