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Украина не ожидает перемирия в Черном море, РФ отклонила все предложения, - Высоцкий

22:18 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Россия атаковала гражданское судно в Николаевской области (facebook.com/uspa.gov.ua)

Украина не ожидает морского перемирия со страной-агрессором. Ведь РФ отклонила все предложения по прекращению огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого во время общения с журналистами в Брюсселе, пишет Bloomberg.

Перемирия в Черном море не будет

Украине нужно перемирие, чтобы возобновить экспорт зерна в Черном море. Однако пока надеяться на это бесполезно.

"К сожалению, сложно представить какие-либо положительные решения по этому вопросу в ближайшие месяцы", - сказал Высоцкий.

По его мнению, Украина должна быть готова к тому, что эта ситуация останется критической.

По словам Тараса Высоцкого, Украина получила от партнеров информацию о том, что РФ отвергла все предложения по перемирию в Черном море.

"Все возможные варианты были опробованы, никаких результатов пока нет", - подытожил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина уже предложила немедленное прекращение огня, но Россия не демонстрирует готовность согласиться и продолжает находить причины отказа.

Кроме того, 51 страна-член ООН совместно призвала Россию согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, отметив, что Украина еще в марте 2025 года согласилась на такой шаг.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Россия выразила заинтересованность в перемирии с Украиной .

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