Україна не очікує перемир'я у Чорному морі, РФ відхилила всі пропозиції, - Висоцький

Перемир'я у Чорному морі не буде

Україні потрібно перемир’я, щоб поновити експорт зерна в Чорному морі. Проте наразі сподіватися на це марно.

"На жаль, складно уявити якісь позитивні рішення з цього питання найближчими місяцями", - сказав Висоцький.

На його думку, Україна має бути готова до того, що ця ситуація залишиться критичною.

За словами Тараса Висоцького, Україна отримала від партнерів інформацію про те, що РФ відкинула всі пропозиції щодо перемир’я в Чорному морі.

"Всі можливі варіанти були випробувані, жодних результатів наразі немає", - підсумував він.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна вже запропонувала негайне припинення вогню, але Росія не демонструє готовності погодитися та продовжує знаходити причини для відмови.