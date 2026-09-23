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Украина согласилась на полное прекращение огня и ждет того же от России: заявление в ООН

18:38 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Украина согласилась на полное прекращение огня и ждет того же от России: заявление в ООН Фото: страны-члены ООН заявили о готовности Киева к прекращению огня (МИД Украины)
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Украина согласилась на полное немедленное прекращение огня. Страны-члены ООН призвали российскую сторону сделать аналогичный шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление МИД Украины.

"Еще в марте 2025 года Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Призываем Россию наконец-то сделать то же самое", - говорится в совместном заявлении 51 страны-члена ООН.

Кроме того, в ООН призвали Москву немедленно вернуть в Украину всех "произвольно задержанных, принудительно перемещенных или депортированных" украинских гражданских, в том числе детей.

"Украина хочет мира. Россия должна прекратить свою агрессию, согласиться на прекращение огня и содержательно приобщиться к переговорам по всеобъемлющему, справедливому и длительному миру", - сказано в заявлении.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сегодня сообщил, что страна-агрессор выразила заинтересованность в перемирии с Украиной, которое предусматривает и ограниченное прекращение взаимных ударов по энергетике.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию с РФ. Главным условием остановки ударов Киева по вражеским энергообъектам является прекращение атак россиян на украинскую энергетику.

Отметим, что Зеленский также выразил надежду, что войну в Украине удастся завершить к зиме с помощью президента США Дональда Трампа.

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