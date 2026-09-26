ua en ru
Сб, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина готова к прекращению огня, а РФ находит причины, чтобы этого не произошло, - Буданов

14:35 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Украина готова к прекращению огня, а РФ находит причины, чтобы этого не произошло, - Буданов Фото: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина уже предложила немедленное прекращение огня, но Россия не демонстрирует готовность согласиться и продолжает находить причины отказа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Кирилла Буданова в интервью NewsForce.

По словам Буданова, украинская сторона уже публично сформулировала свое предложение о прекращении боевых действий.

"По состоянию на данный момент очень открытое предложение, которое озвучил сам президент Украины: Украина призывает к немедленному прекращению огня", - отметил руководитель ОП.

В то же время, позиция Москвы, по его оценке, остается противоположной. Россия не демонстрирует готовность согласиться на прекращение огня и продолжает называть причины, почему этого не должно произойти сейчас.

"Россия сейчас очень открыто заявляет, что не хочет этого, что не готова и находит причины, почему этого не должно произойти сейчас", – сказал Буданов.

Война в конце концов должна завершиться

Глава Офиса президента также обратил внимание на действия России. По его словам, они пока не свидетельствуют о готовности Москвы завершить войну.

В то же время Буданов подчеркнул, что война не может продолжаться бесконечно и в конце концов должна завершиться.

"Эта война длится уже слишком долго, и придет время, когда ей должен прийти конец", - отметил руководитель ОП.

Буданов о роли США

Отдельно он отметил важность участия Соединенных Штатов в мирном процессе. По словам Буданова, влияние Вашингтона создает для Украины возможность продвигаться к завершению войны.

"Учитывая влияние США у нас есть шанс достичь мира. И мы делаем все от нас зависящее, чтобы этот мир наступил", - отметил он.

Напомним, 51 страна-член ООН совместно призвала Россию согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, подчеркнув, что Украина еще в марте 2025 года согласилась на такой шаг.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сегодня сообщил, что Россия выразила заинтересованность в перемирии с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны заявил о готовности Киева к энергетическому перемирию с Россией. Украина готова прекратить удары по российским энергообъектам при условии, что Москва также остановит атаки на украинскую энергетику.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Соединенные Штаты Америки Кирилл Буданов Офис президента Режим прекращения огня
Новости
Зеленский призвал Трампа реализовать закон об "адских санкциях" против РФ
Зеленский призвал Трампа реализовать закон об "адских санкциях" против РФ
Аналитика
Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность