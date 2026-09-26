Украина готова к прекращению огня, а РФ находит причины, чтобы этого не произошло, - Буданов
Украина уже предложила немедленное прекращение огня, но Россия не демонстрирует готовность согласиться и продолжает находить причины отказа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Кирилла Буданова в интервью NewsForce.
По словам Буданова, украинская сторона уже публично сформулировала свое предложение о прекращении боевых действий.
"По состоянию на данный момент очень открытое предложение, которое озвучил сам президент Украины: Украина призывает к немедленному прекращению огня", - отметил руководитель ОП.
В то же время, позиция Москвы, по его оценке, остается противоположной. Россия не демонстрирует готовность согласиться на прекращение огня и продолжает называть причины, почему этого не должно произойти сейчас.
"Россия сейчас очень открыто заявляет, что не хочет этого, что не готова и находит причины, почему этого не должно произойти сейчас", – сказал Буданов.
Война в конце концов должна завершиться
Глава Офиса президента также обратил внимание на действия России. По его словам, они пока не свидетельствуют о готовности Москвы завершить войну.
В то же время Буданов подчеркнул, что война не может продолжаться бесконечно и в конце концов должна завершиться.
"Эта война длится уже слишком долго, и придет время, когда ей должен прийти конец", - отметил руководитель ОП.
Буданов о роли США
Отдельно он отметил важность участия Соединенных Штатов в мирном процессе. По словам Буданова, влияние Вашингтона создает для Украины возможность продвигаться к завершению войны.
"Учитывая влияние США у нас есть шанс достичь мира. И мы делаем все от нас зависящее, чтобы этот мир наступил", - отметил он.
Напомним, 51 страна-член ООН совместно призвала Россию согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, подчеркнув, что Украина еще в марте 2025 года согласилась на такой шаг.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сегодня сообщил, что Россия выразила заинтересованность в перемирии с Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны заявил о готовности Киева к энергетическому перемирию с Россией. Украина готова прекратить удары по российским энергообъектам при условии, что Москва также остановит атаки на украинскую энергетику.