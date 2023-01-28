Украина ожидает получить от партнеров 24 современных истребителя, - Игнат

Игнат объяснил, что речь идет о двух батальонах истребителей, в каждом из которых будет по 12 самолетов.

По его словам, приоритетом для Украины являются американские истребители F-16. Однако также рассматриваются как варианты французские боевые самолеты Rafale и шведские Gripen.

Спикер Воздушных сил отметил, что, кроме сложных политических дискуссий и решений по передаче самолетов, Украина не сможет сразу рассчитывать на современные истребители на поле боя. Игнат считает, что нужно не менее полугода на обучение пилотов и команд наземного обслуживания.

Напомним, вчера Юрий Игнат объяснил, что Украина рассчитывает получить от партнеров именно многофункциональные истребители F-16, а также отметил, что Воздушные силы уже сформировали список пилотов, которых могут отправить на обучение.

Также он сообщил, что в Украине уже работают над разработкой сети аэродромов, которые могут стать универсальными.

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