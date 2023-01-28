Україна очікує отримати від партнерів 24 сучасних винищувачі, - Ігнат

Ігнат пояснив, що мова йде про два батальйони винищувачів, у кожному з яких буде по 12 літаків.

За його словами, пріоритетом для України є американські винищувачі F-16. Проте також розглядаються як варіанти французькі бойові літаки Rafale і шведські Gripen.

Речник Повітряних сил зазначив, що, крім складних політичних дискусій та рішень щодо передачі літаків, Україна не зможе відразу розраховувати на сучасні винищувачі на полі бою. Ігнат вважає, що потрібно не менше ніж півроку на навчання пілотів і команд наземного обслуговування.

Нагадаємо, вчора Юрій Ігнат пояснив, що Україна розраховує отримати від партнерів саме багатофункціональні винищувачі F-16, а також зазначив, що Повітряні сили вже сформували список пілотів, яких можуть відправити на навчання.

Також він повідомив, що в Україні вже працюють над розробкою мережі аеродромів, які в подальшому можуть стати універсальними.

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