В Украине начали разрабатывать сеть аэродромов, она может быть универсальной, - Игнат

В Украине уже начали разрабатывать аэродромную сеть. При этом аэродромы могут быть универсальными, то есть использовать гражданские и военные самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.

Он отметил, что Украине нужно разработать и построить аэродромную сеть перед тем, как перейти на современную военную авиацию, в частности, истребители. По его словам, соответствующая работа уже началась.

"Кроме того, нужно готовить аэродромную инфраструктуру для того, чтобы пилоты могли садиться безопасно на взлетно-посадочные полосы. В этом вопросе уже работа ведется в разных регионах Украины. Подключены, в частности, и Министерство обороны, и Министерство инфраструктуры и другие профильные ведомства для того, чтобы помочь нам сделать аэродромную сеть", - заявил спикер.

По словам Игнатия, в будущем военные аэродромы могут стать местами совместного базирования для гражданской и боевой авиации.

"Такая практика уже в мире есть. Это могло бы стать еще одним толчком Украины к цивилизованному миру. Украинцы могли бы начать перелеты внутри страны", - добавил спикер Воздушных сил.

Напомним, по данным издания Politico, в странах НАТО уже ведутся дискуссии о возможности передачи Украине истребителей F-16. Вероятно, у Украины есть шанс получить современные самолеты, но переговоры могут быть более противоречивым, чем дискуссии о танках.

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