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Украина ожидает получить 2,2 млрд долларов от МВФ в понедельник-вторник, - Шмыгаль

Киев, Пятница 28 июня 2024 16:06
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Украина ожидает получить 2,2 млрд долларов от МВФ в понедельник-вторник, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина, вероятно, получит очередной транш от Международного валютного фонда в размере 2,2 млрд долларов уже в начале следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона.

Глава правительства напомнил, что Украина впервые в истории прошла четвертый пересмотр программы МВФ.

"Мы надеемся сегодня получить положительное решение МВФ и уже в понедельник-вторник ждем следующий транш в размере 2,2 млрд долларов от фонда", - рассказал Шмыгаль.

Что предшествовало

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что сегодня, 28 июня, Совет директоров МВФ, вероятнее всего, одобрит четвертый пересмотр программы с Украиной.

По итогам такого пересмотра должно быть принято решение о передаче Украине транша в размере 2,2 млрд долларов.

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