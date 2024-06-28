Украина ожидает получить 2,2 млрд долларов от МВФ в понедельник-вторник, - Шмыгаль
Украина, вероятно, получит очередной транш от Международного валютного фонда в размере 2,2 млрд долларов уже в начале следующей недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона.
Глава правительства напомнил, что Украина впервые в истории прошла четвертый пересмотр программы МВФ.
"Мы надеемся сегодня получить положительное решение МВФ и уже в понедельник-вторник ждем следующий транш в размере 2,2 млрд долларов от фонда", - рассказал Шмыгаль.
Что предшествовало
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что сегодня, 28 июня, Совет директоров МВФ, вероятнее всего, одобрит четвертый пересмотр программы с Украиной.
По итогам такого пересмотра должно быть принято решение о передаче Украине транша в размере 2,2 млрд долларов.
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