Украина ожидает получить 2,2 млрд долларов от МВФ в понедельник-вторник, - Шмыгаль

Украина, вероятно, получит очередной транш от Международного валютного фонда в размере 2,2 млрд долларов уже в начале следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона.

Глава правительства напомнил, что Украина впервые в истории прошла четвертый пересмотр программы МВФ. "Мы надеемся сегодня получить положительное решение МВФ и уже в понедельник-вторник ждем следующий транш в размере 2,2 млрд долларов от фонда", - рассказал Шмыгаль.