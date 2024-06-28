Україна очікує отримати 2,2 млрд доларів від МВФ у понеділок-вівторок, - Шмигаль

Україна, ймовірно, отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,2 млрд доларів вже на початку наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

Глава уряду нагадав, що Україна вперше в історії пройшла четвертий перегляд програми МВФ. "Ми сподіваємося сьогодні отримати позитивне рішення МВФ і вже у понеділок-вівторок чекаємо наступного траншу у розмірі 2,2 млрд доларів від фонду", - розповів Шмигаль.