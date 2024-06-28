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Україна очікує отримати 2,2 млрд доларів від МВФ у понеділок-вівторок, - Шмигаль

Київ, П'ятниця 28 червня 2024 16:06
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Україна очікує отримати 2,2 млрд доларів від МВФ у понеділок-вівторок, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна, ймовірно, отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,2 млрд доларів вже на початку наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

Глава уряду нагадав, що Україна вперше в історії пройшла четвертий перегляд програми МВФ.

"Ми сподіваємося сьогодні отримати позитивне рішення МВФ і вже у понеділок-вівторок чекаємо наступного траншу у розмірі 2,2 млрд доларів від фонду", - розповів Шмигаль.

Що передувало

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко розповів, що сьогодні, 28 червня, Рада директорів МВФ, найімовірніше, схвалить четвертий перегляд програми з Україною.

За підсумками такого перегляду має бути прийняте рішення про передачу Україні траншу у розмірі 2,2 млрд доларів.

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