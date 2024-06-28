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МВФ сегодня намерен одобрить решение о транше Украины

Украина, Пятница 28 июня 2024 08:58
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МВФ сегодня намерен одобрить решение о транше Украины Фото: МВФ выделит Украине 2,2 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) сегодня планирует одобрить четвертый пересмотр программы с Украины на 2023-2027 годы общим объемом 15,6 млрд долларов. По итогам будет принято решение о выделении транша на 2,2 млрд долларов.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Украины Сергея Марченко.

Заседание совета директоров должно пройти 28 июня вечером. По итогам будет одобрен Меморандум с Украиной, который подписывается президентом Украины, премьер-министром, министром финансов и главой НБУ. Документ содержит обязательства украинской власти. Ожидается обновление структурных маяков.

До этого миссия МВФ работала в Варшаве с 27 по 31 мая 2024 года, и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по очередному траншу кредита по программе EFF.

Также были достигнуты договоренности относительно обновленного комплекса мер по экономической и финансовой политике, направленного на поддержку макроэкономической стабильности и продвижение дальнейших экономических реформ.

Программа с МВФ

Соглашение Украины с МВФ о программе EFF на 15,6 млрд долларов было одобрено в марте 2023 года. В рамках программы уже получено четыре транша общим объемом около 5,4 млрд долларов, в том числе на 880 млн долларов в марте. В 2024 году Украина рассчитывает получить порядка 5,4 млрд долларов.

В рамках программы Украина также получила политические обязательства от партнеров по выделению 122 млрд долларов до 2027 года.

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