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Украина ожидает F-16 очень скоро, но только половину помощи передают вовремя, - Умеров

Киев, Вторник 28 мая 2024 17:01
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Украина ожидает F-16 очень скоро, но только половину помощи передают вовремя, - Умеров Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина рассчитывает, что западные союзники предоставят истребители F-16 в качестве военной помощи уже очень скоро.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он рассказал, что сейчас российские оккупанты пытаются открыть новый фронт на севере.

"Мы выдерживаем, но, конечно, нам нужно больше оружия, нам нужно больше огневой мощи, нам нужны ракеты дальнего радиуса действия, чтобы не позволить им прорваться", - подчеркнул министр.

По его словам, Украина благодарна странам Запада за всю предоставленную помощь, но только ее половину доставляют в установленные сроки.

"Время имеет решающее значение, и для отражения атак нам необходимо, чтобы поставки были осуществлены вовремя", - отметил Умеров.

Глава Минобороны подчеркнул, что ожидает поставки F-16 "очень и очень скоро".

Умеров также добавил, что Украине нужно "столько F-16, сколько она сможет получить".

"На данном этапе мы сосредоточены на подготовке персонала, пилотов, мы сосредоточены на инфраструктуре, мы сосредоточены на привлечении оперативных и ремонтных групп", - рассказал министр.

F-16 для Украины

Отметим, истребители F-16 являются одной из главных потребностей для украинских защитников, поскольку Украина значительно проигрывает России в авиации.

Поставки таких самолетов уже анонсировали Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия.

При этом сегодня, 28 мая, министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб рассказала о том, что ее страна передаст украинским защитникам 30 F-16 до 2028 года.

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