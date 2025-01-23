Украина не обсуждала с администрацией Трампа возраст мобилизации, - МИД
Вопрос мобилизационного возраста еще не обсуждался с администрацией президента США Дональда Трампа. Контакты между странами после инаугурации еще не начались.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Георгия Тихого на пресс-конференции для СМИ.
"Что касается мобилизационного возраста. Давайте дождемся контактов украинско-американских. Контакты еще не начались. Начнутся контакты, тогда мы сможем вам рассказать, какие вопросы обсуждаются. Пока еще рано об этом говорить", - отметил Тихий.
Он также подчеркнул общую позицию Украины, которая заключается в необходимости в большем количестве оборонных возможностей.
"У нас есть войска и люди, которые не вооружены. У нас потребность в оружии не покрывает количество подразделений и бригад. Поэтому считаем, что приоритет - предоставление возможностей и определенных типов возможностей", - добавил представитель МИД.
Снижение мобилизационного возраста в Украине
США уже неоднократно призывали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Как предыдущая администрация, так и уже новая. В частности, с таким призывом выступал советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Волц.
Однако член оборонного комитета Рады Федор Вениславский отметил, что Украина не может выиграть начатую Россией войну увеличивая количество Вооруженных сил.
Он подчеркнул, что для победы, партнерам необходимо передать Украине высокотехнологичные образцы вооружения и дальнобойные ракеты, которые будут поражать объекты на территории врага.
Напомним, что вчера, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский также в очередной раз категорически выступил против снижения мобилизационного возраста.
По его мнению, это приведет лишь к увеличению количества невооруженных людей на фронте.
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