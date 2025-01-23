Україна не обговорювала з адміністрацією Трампа вік мобілізації, - МЗС

Питання мобілізаційного віку ще не обговорювалося з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Контакти між країнами після інавгурації ще не почалися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Георгія Тихого на прес-конференції для ЗМІ.

"Що стосується мобілізаційного віку. Давайте дочекаємось контактів українсько-американських. Контакти ще не почались. Почнуться контакти, тоді ми зможемо вам розповісти, які питання обговорюються. Наразі ще зарано про це говорити", - зазначив Тихий.

Він також підкреслив загальну позицію України, яка полягає в потребі у більшій кількості оборонних спроможностей.

"У нас є війська і люди, які не озброєні. У нас потреба у зброї не покриває кількість підрозділів та бригад. Тому вважаємо, що пріоритет - надання спроможностей і певних типів спроможностей", - додав речник МЗС.