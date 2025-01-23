Україна не обговорювала з адміністрацією Трампа вік мобілізації, - МЗС
Питання мобілізаційного віку ще не обговорювалося з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Контакти між країнами після інавгурації ще не почалися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Георгія Тихого на прес-конференції для ЗМІ.
"Що стосується мобілізаційного віку. Давайте дочекаємось контактів українсько-американських. Контакти ще не почались. Почнуться контакти, тоді ми зможемо вам розповісти, які питання обговорюються. Наразі ще зарано про це говорити", - зазначив Тихий.
Він також підкреслив загальну позицію України, яка полягає в потребі у більшій кількості оборонних спроможностей.
"У нас є війська і люди, які не озброєні. У нас потреба у зброї не покриває кількість підрозділів та бригад. Тому вважаємо, що пріоритет - надання спроможностей і певних типів спроможностей", - додав речник МЗС.
Зниження мобілізаційного віку в Україні
США вже неодноразово закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Як попередня адміністрація, так і вже нова. Зокрема, з таким закликом виступав радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц.
Однак член оборонного комітету Ради Федір Веніславський наголосив, що Україна не може виграти розпочату Росією війну збільшуючи кількість Збройних сил.
Він підкреслив, що для перемоги, партнерам необхідно передати Україні високотехнологічні зразки озброєння та далекобійні ракети, які будуть вражати об'єкти на території ворога.
Нагадаємо, що вчора, 22 січня, президент України Володимир Зеленський також вкотре категорично виступив проти зниження мобілізаційного віку.
На його думку, це призведе лише до збільшення кількості неозброєних людей на фронті.
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