Спецслужбы Украины и Молдовы ликвидировали группировку по нелегальной миграции
Украинские и молдавские спецслужбы ликвидировали новую преступную группу, специализировавшуюся на организации нелегальной миграции. Свои "услуги" дельцы оценивали в 4 тысячи евро за одного мигранта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пограничную полицию Молдовы .
"Операция стала результатом комплексного расследования, которое проводилось в течение восьми месяцев, в результате которого были установлены и задокументированы члены группы как в Украине, так и в Республике Молдова". – говорится в сообщении.
Отмечается, что в конце прошлой недели были проведены обыски по двум молдавским подозреваемым по уголовному делу и собраны важные доказательства для начала судебного разбирательства.
"Следует отметить, что объектом уголовного расследования есть и сотрудники молдавских правоохранительных органов", - отмечают в ведомстве.
Согласно информации, члены группы в Молдове и Украине действовали по четко разработанному плану с четко определенными ролями.
"Им удалось организовать незаконный въезд украинских мужчин в Молдову, требуя за эту услугу от 4 000 долларов до 4 000 евро", - отмечают в пограничной полиции Молдовы.
Перевозили мужчин
Организаторы группировки перевозили украинских мужчин из Винницы в Ямполь, через реку Днестр, а оттуда - в Кишинев, откуда они продолжали свое путешествие в Европейский Союз.
Трое украинских мигрантов были обнаружены в международном аэропорту Кишинева, когда пытались выехать в ЕС без законного въезда в Молдову.
В результате принятых мер гражданин Молдовы и его украинский приспешник уже получили обвинительные приговоры, один гражданин Молдовы и один гражданин Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины недавно разоблачила ряд организаторов сделок, которые продавали военнообязанным поддельные документы для побега в Евросоюз.
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