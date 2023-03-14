Совет ЕС утвердил увеличение на 2 млрд евро фонда, который помогает Украине оружием

Во вторник, 14 марта, Совет ЕС утвердил увеличение Европейского фонда мира на 2 млрд евро. Эти деньги пойдут на покупку оружия для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Европейский фонд мира теперь стал неотъемлемой частью поддержки ЕС в продвижении мира и безопасности во всем мире. Сегодняшнее решение увеличивает финансовый потолок Европейского фонда мира до более 7,9 млрд евро", - говорится в заявлении.

Боррель пояснил, что обеспечение финансовой устойчивости этого инструмента имеет решающее значение для поддержки не только Украины, но и партнеров в других частях Европы, Африки и Ближнего Востока, поскольку потребности продолжают возникать.

Отмечается, что это решение реализует политическое соглашение, достигнутое 12 декабря 2022 года, когда Совет решил увеличить общий финансовый потолок Европейского фонда мира на 2 миллиарда евро в 2023 году и учесть возможность дальнейшего увеличения на более позднем этапе (до 5,5 млрд евро в ценах 2018 года). году до 2027 года).

"Совет также решил установить финансовую контрольную сумму для общих расходов на военные учения ЕС по управлению кризисными ситуациями 2023 года в размере 5 миллионов евро и обеспечить большую гибкость в сборе и использовании финансовых взносов от государств-членов и в их использовании", - добавил Боррель.

Почему этот шаг важен для Украины

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года. Именно через него страны ЕС оказывают партнерам военную помощь, в том числе и Украину. Фонд возмещает правительствам расходы на военные поставки.