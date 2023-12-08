Украина вскоре получит F-16, но с союзниками обсуждают не только их, - Умеров
Украина получит истребители F-16 в краткосрочной перспективе. Но в ходе переговоров с союзниками обсуждаются не только они.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова в эфире телемарафона.
Он рассказал, что Украина готовится к получению F-16. Наша страна работает и над инфраструктурой, и над техническим оборудованием. При этом пилоты и техническая команда готовятся.
"Краткосрочно мы получим F-16. Среднесрочно, на перспективу также делали заказы для Сил обороны будущего, но это 2027-2030 год. Работа идет, скоро мы их будем получать. Мы обсуждаем не только F-16, перечень огромен", - добавил глава Минобороны.
Он уточнил, что лимитов на передачу технологий и работу с вооружениями никаких нет.
Стоит заметить, что в публичном пространстве известно об обсуждении поставок в Украину истребителей Gripen и F-18 Hornet.
F-16 для Украины
Напомним, союзники пообещали передать Украине истребители F-16. Нашим пилотам должны поставить по меньшей мере 61 самолет: 42 от Нидерландов и 19 от Дании.
Также несколько дней назад Бельгия подтвердила намерения передать Украине F-16 в 2025 году.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что сроки получения истребителей зависят от скорости обучения украинских пилотов.
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