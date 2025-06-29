Украина немедленно откажется от запрета противопехотных мин, - указ Зеленского

Выход Украины из конвенции

Отметим, народный депутат Роман Костенко, который первым сообщил о решении президента вывести Украину из-под действия конвенции, говорил, что за это теперь должна проголосовать Верховная Рада.

Однако в указе Зеленского отмечается, что контроль над выполнением решения возлагается на СНБО, который, в свою очередь, дает поручения Кабмину. Верховная Рада в указе ни разу не упоминается.

Оттавская конвенция: что известно

Конвенция о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении была принята 18 сентября 1997 года. Ее участники обязуются никогда не использовать противопехотные мины, а также не разрабатывать, не производить, не покупать, не хранить и не передавать их ни непосредственно, ни через посредников.

Украина стала членом конвенции в 1999 году, когда она вступила в силу, а ратифицировала эту договоренность Верховная Рада только в мае 2005 года. Стоит отметить, что Китай, Россия, Индия, Пакистан и США не присоединились к конвенции.

Украина - не первая

Отметим, Украина - не первое государство, которое из-за угрозы от России отказывается от выполнения положений Оттавской конвенции. 26 июня Польский Сейм поддержал законопроект о выходе из конвенции.

В начале мая 2025 года то же самое сделал парламент Литвы - поддержал выход из договора о противопехотных минах. А в середине июня парламент Финляндии проголосовал за выход из конвенции.

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