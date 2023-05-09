Два дома и три квартиры: ВАКС конфисковал имущество херсонского коллаборанта Сальдо
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и конфисковал активы херсонского коллаборанта Владимира Сальдо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минюста.
По данным пресс-службы, 9 мая решением ВАКС частично удовлетворен иск о применении к Владимиру Сальдо санкций.
Этим решением в доход государства взысканы активы, находящиеся в прямом владении Сальдо, а также которыми он владеет косвенно через бывшую жену Любовь Сальдо.
Суд конфисковал следующие активы:
- 5 земельных участков в Херсоне;
- 4 нежилых помещения в Херсоне и Крыму;
- 2 дома в Херсоне;
- 3 квартиры в Крыму, Одессе и Херсоне;
- автомобиль Volvo 2020 года выпуска;
- 99,86% акций ЧАО "КАШТАН", зарегистрированное в Коростышевском районе Житомирской области. Компания специализируется на добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца.
- 30% акций ЧАО "ДЕЛЬТА-СЕРВИС" - транспортной компании, зарегистрированной в Херсоне.
Экс-мэр Херсона Владимир Сальдо - гауляйтер Херсонской области, назначенный на эту должность российскими оккупантами. Против Сальдо было открыто уголовное производство по подозрению в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, отягчающего наказание (ч. 2 ст. 111 УК Украины)
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