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В Украине конфисковали часть имущества у "сенатора" РФ от Запорожской области

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Украина, Вторник 01 августа 2023 20:12
В Украине конфисковали часть имущества у "сенатора" РФ от Запорожской области Фото: Дмитрий Ворона (wikimedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Высший антикоррупционный суд конфисковал часть активов у Вороны Дмитрия Михайловича. Он является "сенатором" РФ от оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

"Высший антикоррупционный суд 31 июля 2023 года принял решение о частичном удовлетворении иска Министерства юстиции Украины к Вороне Дмитрию Николаевичу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло в рамках закона Украины "О санкциях". ВАКС взыскал в доход государства активы, принадлежащие Вороне Д.Н., а именно:

  • четыре квартиры;
  • десять земельных участков;
  • садовый дом;
  • домовладение;
  • три автомобиля;
  • денежные средства.

Не все активы удалось конфисковать

Судом отказано в удовлетворении исковых требований в части взыскания денежных средств, имеющихся на банковском счете жены Вороны Т.С.

В Минюсте сообщили, что в этой части ведомство готовит апелляционную жалобу.

Что известно о Дмитрии Вороне

Ворона по собственной инициативе помогал россиянам формировать оккупационные "администрации" во временно захваченных районах Херсонской и Запорожской областей. Также был советником гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого.

В конце 2022 года он даже получил "повышение" от оккупационных властей - должность так называемого "сенатора" захваченной части Запорожской области. В СБУ рассказывали, что на этой "должности" он координировал захват украинских предприятий на временно оккупированной территории Запорожской области.

В мае Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении по факту пособничества государству-агрессору. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и конфисковал активы херсонского коллаборанта Владимира Сальдо.

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