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Украина нарастила производство боеприпасов, но этого все еще недостаточно, - Камышин

Фото: Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине значительно нарастили темпы производства боеприпасов, но для обеспечения потребностей армии этого недостаточно.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"С января по июль мы произвели в десять раз больше, чем за 2022. Речь идет о минометах, пушечных снарядах и боеприпасах", - рассказал министр. 

Он добавил, что Украина постоянно ищет партнеров для усиления мощностей производства оружия и объединения усилий, чтобы армия быстрее получала необходимые ресурсы. 

Камышин заявил, что для больших международных компаний сейчас открываются большие возможности для производства и тестирования своего вооружения в условиях реальной войны в Украине. 

"Производить в Украине, тестировать продукцию в Украине, проводить исследования и разработки в Украине, модернизировать продукт в Украине. В конце войны у них будет лучший продукт", - отметил чиновник. 

Производство боеприпасов в Украине

Украина продолжает улучшать производство боеприпасов после того, как российские оккупанты вторглись на территорию нашей страны. 

В частности, Камышин еще в июле заявлял о том, что в июне этого года отечественный оборонно-промышленный комплекс произвел больше артиллерийских и минометных снарядов, чем за весь прошедший год

Также боеприпасы предоставляют Украине и союзники. В частности, недавно началась реализация проекта миллион снарядов для нашей страны от Евросоюза

 

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