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Украина пытается улучшить взаимоотношения с Китаем, но есть трудности, - Мельник

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Четверг 23 февраля 2023 04:31
Украина пытается улучшить взаимоотношения с Китаем, но есть трудности, - Мельник Фото: замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина пытается улучшить дипломатические отношения с Китаем, но коммуникация на уровне руководства остается очень сложной.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду".

"Мы все же стараемся улучшить позицию официального Пекина по отношению к российской агрессии. К сожалению, коммуникация была и остается очень сложной на уровне самом высоком – на уровне руководства", - заявил Мельник.

По его словам, и правительство, и президент, и вся дипломатическая служба пыталась и до войны, и с начала войны, и во время войны отыскать ключик к этому сверхважному для Украины государству, для того, чтобы ее позиция была более благоприятна, чем сегодня. Чтобы это был не только этот нейтралитет, который мы тоже ценим.

"Мы не теряем надежду достучаться как до ума, так и до сердец китайского руководства для того, чтобы сделать невозможным любой альянс с путинской Россией", - добавил замминистра.

Ранее в МИД Китая заявили, что страна не рассматривает возможность передачи России оружия для использования в войне против Украины.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявил, что Китай пересечет "красную линию", если предоставит оружие стране-агрессору.

Между тем, по словам президента Украины Владимира Зеленского, если Китай объединится с Россией, может начаться мировая война.

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