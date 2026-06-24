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Украина накрыла дронами почти 20 регионов России за одну ночь

09:18 24.06.2026 Ср
1 мин
Сколько дронов было запущено?
aimg Ирина Глухова
Украина накрыла дронами почти 20 регионов России за одну ночь Фото: Украина накрыла дронами почти 20 регионов России за одну ночь (Getty Images)
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Массированная атака украинских беспилотников ночью 25 июня охватила почти 20 регионов России одновременно - от приграничных областей до Московского региона.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

По версии вражеского Минобороны, в течение ночи российские средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотника самолетного типа.

Атака охватила:

  • Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Волгоградскую области
  • Калужскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Орловскую, Оренбургскую области
  • Пензенскую, Смоленскую, Тульскую области
  • Московский регион и Краснодарский край
  • Оккупированный Крым.

Также в РФ заявили о якобы уничтожении дронов над Азовским и Черным морями.

Следует добавить, что россияне традиционно не раскрывают полной информации о последствиях атак.

Что известно о последствиях атак

Напомним, сегодня ночью в Оренбургской области раздавались взрывы. Под удар мог попасть местный газоперерабатывающий завод – один из крупнейших в России.

Местные власти подтвердили атаку беспилотников. Из-за угрозы БПЛА в регионе вводили режим воздушных ограничений "Ковёр", а также временно приостанавливали работу аэропортов в Оренбурге, Орске и Ясном.

Также временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке сегодня ночью.

Кроме ударов по энергетической инфраструктуре Севастополя взрывы и масштабные пожары зафиксированы на военных объектах российских захватчиков в Бахчисарае и Керчи.

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