Украина накрыла дронами почти 20 регионов России за одну ночь
Массированная атака украинских беспилотников ночью 25 июня охватила почти 20 регионов России одновременно - от приграничных областей до Московского региона.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.
По версии вражеского Минобороны, в течение ночи российские средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотника самолетного типа.
Атака охватила:
- Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Волгоградскую области
- Калужскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Орловскую, Оренбургскую области
- Пензенскую, Смоленскую, Тульскую области
- Московский регион и Краснодарский край
- Оккупированный Крым.
Также в РФ заявили о якобы уничтожении дронов над Азовским и Черным морями.
Следует добавить, что россияне традиционно не раскрывают полной информации о последствиях атак.
Что известно о последствиях атак
Напомним, сегодня ночью в Оренбургской области раздавались взрывы. Под удар мог попасть местный газоперерабатывающий завод – один из крупнейших в России.
Местные власти подтвердили атаку беспилотников. Из-за угрозы БПЛА в регионе вводили режим воздушных ограничений "Ковёр", а также временно приостанавливали работу аэропортов в Оренбурге, Орске и Ясном.
Также временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке сегодня ночью.
Кроме ударов по энергетической инфраструктуре Севастополя взрывы и масштабные пожары зафиксированы на военных объектах российских захватчиков в Бахчисарае и Керчи.