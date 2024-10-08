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Украина предоставит помощь Чехии для преодоления последствий наводнения: указ Зеленского

Вторник 08 октября 2024 00:08
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Украина предоставит помощь Чехии для преодоления последствий наводнения: указ Зеленского Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украина поможет Чехии в преодолении последствий масштабного наводнения. Оно было вызвано циклонами и мощными осадками, которые бушевали в сентябре в ряде стран Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ №696/2024 президента Владимира Зеленского на сайте главы государства.

Документ был обнародован в понедельник, 7 октября.

Как говорится в указе, оказание гумдопомощи Чехии президент постановил "в целях содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Чешской Республике в результате наводнения, согласно статье 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи".

В документе указывается, что предоставление гумпомощи Чехии должно обеспечить правительство.

Вместе с тем, не уточняется, что именно должно войти в такую помощь, на какую сумму она предусмотрена и сроки передачи.

Украина предоставит помощь Чехии для преодоления последствий наводнения: указ Зеленского

Указ президента Зеленского о предоставлении Чехии гумдопомощи (фото: скрин president.gov.ua)

Что предшествовало

Напомним, в середине сентября министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина предложила свою помощь сразу нескольким странам Европы в преодолении последствий непогоды из-за сильного наводнения.

Чиновник тогда рассказал, что МИД предложил помощь по поручению президента и при координации премьер-министра таким государствам:

  • Молдова,
  • Польша,
  • Румыния,
  • Словакия,
  • Венгрия
  • Чехия.

Также ранее сообщалось, что Украина вызвалась помочь Чехии в борьбе с последствиями наводнений.

Добавим, 15 сентября польский премьер Дональд Туск также выразил благодарность Украине за предложенную помощь.

Как сообщалось ранее, из-за наводнения в Европе в сентябре больше всего пострадали Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия. Кроме того, из-за непогоды по меньшей мере 8 человек погибли.

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