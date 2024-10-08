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Україна надасть гумдопомогу Чехії для подолання наслідків повені: указ Зеленського

Вівторок 08 жовтня 2024 00:08
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Україна надасть гумдопомогу Чехії для подолання наслідків повені: указ Зеленського Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Україна допоможе Чехії в подоланні наслідків масштабної повені. Вона була спричинена циклоном ти потужними опадами, що вирували у вересні у низці країнах Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ №696/2024 президента Володимира Зеленського на сайті глави держави.

Документ був оприлюднений у понеділок, 7 жовтня.

Як йдеться в указі, надання гумдопомоги Чехії президент постановив "з метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Чеській Республіці внаслідок повені, відповідно до статті 10 Закону України "Про гуманітарну допомогу".

В документі вказується, що надання гумдопомоги Чехії має забезпечити уряд.

Разом з тим не уточнюється, що саме має увійти у таку допомогу, на яку суму вона передбачена та строки передачі.

Україна надасть гумдопомогу Чехії для подолання наслідків повені: указ Зеленського

Указ президента Зеленського щодо надання Чехії гумдопомоги (фото: скрін president.gov.ua)

Що передувало

Нагадаємо, в середині вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна запропонувала свою допомогу відразу кільком країнам Європи у подоланні наслідків негоди через сильну повінь.

Чиновник тоді розповів, що МЗС запропонувало допомогу на доручення президента та за координації прем'єр-міністра таким державам:

  • Молдова,
  • Польща,
  • Румунія,
  • Словаччина,
  • Угорщина
  • Чехія.

Також раніше повідомлялося, що Україна зголосилась допомогти Чехії в боротьбі з наслідками повеней.

Додамо, 15 вересня польський прем'єр Дональд Туск також висловив вдячність Україні за запропоновану допомогу.

Як повідомлялося раніше, через повінь у Європі у вересні найбільше постраждали Австрія, Чехія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина. Крім того, через негоду щонайменше 8 людей загинули.

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