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В Беларуси в воздух подняли российский разведывательный самолет и истребители, - "Гаюн"

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Пятница 16 декабря 2022 10:17
В Беларуси в воздух подняли российский разведывательный самолет и истребители, - "Гаюн" Фото: в Беларуси в воздух подняли российский разведывательный самолет (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 16 декабря во время массированного ракетного удара по Украине на территории Беларуси в воздух подняли российский разведывательный самолет А-50У.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

"Мачулищи. Взлет ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с рег. номером RF-93966", - пишет "Гаюн".

Буквально вслед за ДРЛО из аэродрома Барановичи взлетел истребитель.

Обновлено 10:21.

Сообщается о взлете штурмовика Су-25 из Лида.

"Предполагаем, что самолеты в Лиде поднимают из-за взлета ДРЛО А-50 и ракетных обстрелов Украины с самого утра. Ряд телеграм-каналов также уже пишут о взлётах в РБ МиГ-31К ВКС РФ, но они ещё не взлетели. Следим", - говорится в сообщении.

Обновлено 10:25.

Из Мачулищей взлетел Миг-31К ВКС России. Этот самолет потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которая способна обходить украинские системы ПВО.

Отметим, что назначение самолета А-50У "Сергей Атаянц" состоит в выявлении и сопровождении воздушных и надводных целей, а также оповещении ВС о воздушной и надводной ситуации. А-50 может также служить командным пунктом и применяться для управления истребителей и ударной авиации при их наведении на конкретные цели.

Радиолокационная станция самолета способна выявить воздушные цели на дальности:

  • бомбардировщики: до 650 км
  • истребители: 300 км
  • крылатые ракеты: 215 км

Напомним, ранее стало известно, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 прилетел в Беларусь.

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