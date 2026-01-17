Украина может остаться без света и тепла: РФ планирует удары по подстанциям АЭС, - ГУР

"С целью заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования о прекращении войны государство-агрессор Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства - речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС", - говорится в публикации.

Кроме того, в рамках своей компании давления РФ планирует также усилить запугивание стран Европы и Запада в целом. Цель этих мер - сдержать поддержку Украины, в частности, способность нашей страны отражать атаки РФ по критическим объектам инфраструктуры.

Таким образом, Москва намерена оставить гражданских украинцев без электроэнергии и теплоснабжения.

"Путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы тотально оказались без света и тепла", - пояснили в ГУР.

В разведке сообщили, что по состоянию на середину января 2025 года, Россия осуществили разведку десяти соответствующих объектов критической инфраструктуры в девяти областях Украины.

"Намерения Кремля атаковать подстанции, чтобы таким гибридным способом уничтожить генерацию на АЭС Украины, в очередной раз свидетельствуют о геноцидном характере войны России против Украины", - резюмировали в Главном управлении разведки.