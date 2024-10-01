Украина может производить 4 миллиона дронов в год, - Зеленский

"Общее количество дронов, которые мы сейчас в Украине способны производить каждый год, - 4 миллиона. И уже более чем 1,5 миллиона законтрактовано", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что украинские защитники уже применяют новый класс украинского оружия - дальнобойную ракету-дрон "Паляниця". Также ВСУ используют и другие дальнобойные дроны и морские дроны.

По словам главы государства, новая украинская баллистическая ракета успешно прошла летные испытания.

У Украины также есть "Нептуны", она производит по меньшей мере 15 САУ "Богдана" ежемесячно.