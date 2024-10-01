Украина может производить 4 миллиона дронов в год, - Зеленский

Украина способна производить 4 миллиона дронов каждый год. Уже законтрактовано 1,5 миллиона беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на втором Международном форуме оборонных индустрий.
"Общее количество дронов, которые мы сейчас в Украине способны производить каждый год, - 4 миллиона. И уже более чем 1,5 миллиона законтрактовано", - подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что украинские защитники уже применяют новый класс украинского оружия - дальнобойную ракету-дрон "Паляниця". Также ВСУ используют и другие дальнобойные дроны и морские дроны.
По словам главы государства, новая украинская баллистическая ракета успешно прошла летные испытания.
У Украины также есть "Нептуны", она производит по меньшей мере 15 САУ "Богдана" ежемесячно.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина в этом году планирует произвести 1,5 млн дронов.
При этом украинское правительство запустило экспериментальный проект по сертификации школ операторов беспилотников.
Стоит заметить, что беспилотники являются одним из главных "расходных материалов" на войне. Украинские защитники умело уничтожают российских оккупантов и их технику при помощи дронов.
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