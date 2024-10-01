До конца года в Украине изготовят 1,5 млн дронов, - Шмыгаль
До конца 2024 года в Украине планируют изготовить 1,5 млн дронов. Также правительство запустило экспериментальный проект по сертификации школ операторов беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.
"Ежедневно работаем с партнерами по увеличению поставок оружия и работаем над развитием собственного ОПК. В 2023 году производство оружия выросло втрое: каждый второй боеприпас в зоне боевых действий - украинский. До конца года изготовим 1,5 млн дронов. Не только выпускаем беспилотники, а и готовим кадры для управления ими", - сказал Шмыгаль.
Он также отметил, что с сегодняшнего дня правительство предоставляет старт экспериментальному проекту по сертификации школ операторов БПЛА.
"Устанавливаем четкие требования для этих школ и унифицируем учебный процесс. Ученым операторам дронов будет проще получить соответствующую военно-учетную специальность", - добавил премьер.
По его словам, Кабмин утвердил порядок реализации экспериментального проекта по созданию сертифицированных школ операторов БПЛА и беспилотных авиационных комплексов.
Глава правительства также подчеркнул, что сфера безопасности и обороны была приоритетом в государственном бюджете 2024 года. По его словам, за восемь месяцев более 57% расходов общего фонда пошли на оборонные нужды.
В следующем году правительство предусмотрело на эту отрасль 2,2 триллиона гривен, что составляет 26% ВВП.
Производство дронов в Украине
По словам министра обороны Рустема Умерова, Украина на 2025 год планирует производство нескольких миллионов дронов. Чтобы не дать России лидировать в этом компоненте.
Президент Украины Владимир Зеленский называет обеспечение ВСУ беспилотниками стратегическим приоритетом. На одной из Ставок поднимался вопрос экспортных ограничений от государств, производящих компоненты для дронов. По словам президента, украинская сторона знает, как сделать, чтобы эти ограничения не стали критическими.
Как рассказывал военнослужащий 109-го батальона ВСУ, сержант Егор Фирсов сейчас почти все составляющие для производства дронов Украина производит самостоятельно.
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