Україна може виробляти 4 мільйони дронів на рік, - Зеленський

"Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щороку, - 4 мільйони. І вже більш ніж 1,5 мільйона законтрактовано", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що українські захисники вже застосовують новий клас української зброї - далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Також ЗСУ використовують і інші далекобійні дрони та морські дрони.

За словами глави держави, нова українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування.

Україна також має "Нептуни", вона виробляє щонайменше 15 САУ "Богдана" щомісяця.