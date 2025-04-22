Несмотря на то, что условия о потенциальном мире / перемирии до сих пор не определены, поскольку Киев и Москва "внутренне обсуждают план", один высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа сказал The Post, что они могут включать развертывание европейских сил в Украине, если будет прекращена война и будет достигнуто прекращение огня.

Анонс мирного плана Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что на этой неделе он раскроет содержание предложенного им мирного плана по войне РФ против Украины. Он может включать введение европейских войск на территорию Украины для соблюдения предложенного прекращения огня.

Вашингтон ожидает, что Киев и Москва отреагируют на мирное соглашение после того, как американский лидер в прошлую пятницу угрожал прекратить участие США в переговорах о прекращении огня после месяцев дискуссий с обеими сторонами.

"Я дам вам полную информацию в течение следующих трех дней", - сказал Трамп журналистам 21 апреля. При этом он добавил, что "у нас были очень хорошие встречи по Украине, России... Посмотрим, как это сработает".

Вопрос о войсках других стран

"Сложная часть заключается в том, как выглядят силы безопасности - мы называем это "силами стойкости"", - рассказал чиновник в разговоре с The Post.

Он добавил, что "сила стойкости является частью гарантий безопасности, которых хотят украинцы, и мы надеемся, что они получат".

Также отмечается, что "на столе" есть отдельные миротворческие силы для наблюдения за любым прекращением огня, что выглядело бы как "совместная комиссия" россиян, украинцев и третьей страны, которая не является членом НАТО, и которая наблюдает за линией фронта, чтобы убедиться, что обе стороны не ведут огонь, пишет The Post.

Американский чиновник рассказал NYP, что США также могут быть привлечены - но не как наземные силы, а как "финансовая сила вместе с третьей стороной".

Вопрос территории: "инсайды" СМИ об условиях

Издание Wall Street Journal в воскресенье писало, что предложение также может включать "признание" Вашингтоном оккупированного украинского полуострова Крым "территорией России".

Отмечается, что первая администрация Трампа была против такого "признания" Крыма якобы под суверенитетом РФ. Как и каждый другой президент Штатов после оккупации украинского полуострова Россией в 2014 году.

"Хотя The Post не смог независимо проверить эту информацию, высокопоставленный чиновник администрации в пятницу заявил, что Киев во время переговоров с делегацией США на прошлой неделе был больше всего обеспокоен "сухопутной" частью соглашения, ссылаясь на "признание" оккупированных Россией частей Украины суверенной территорией Москвы", - говорится в публикации NYP.

Американский чиновник рассказал западным СМИ, что Украина, похоже, "готова уступить 20% своей земли", пока это считается "де-факто" признанием территории, а не "де-юре".

"Де-факто" означает, что мы признаем, что россияне оккупировали эту землю, но мы не говорим, что (Украина) отдаст ее навсегда. "Де-юре" означает, что мы признаем, что (россияне) захватили эту землю, и мы больше никогда ее не увидим", - сказал чиновник США американским журналистам.

Разговоры о "согласии на 90% плана"

Высокопоставленный чиновник также рассказал, что министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что Украина примерно на "90%" соглашается с предложенным Вашингтоном мирным соглашением, которое они обсуждали на прошлой неделе в Париже с госсекретарем США Марко Рубио и специальными посланниками президента Стивом Уиткоффом и Китом Келлогом.

Однако в воскресенье Умеров опроверг заявление источника The Post, сказав в комментарии Sky News, что Минобороны "не принимает политических решений".

"У нас есть несколько принципиальных позиций: мы поддержали предложение США о полном прекращении огня еще 11 марта, а Россия не поддержала предложение США о прекращении огня и продолжает ежедневные удары по украинским городам и инфраструктуре. В этих условиях непонятно, как кто-то может обсуждать или измерять в "процентах" прогресс любого диалога", - сказал Умеров.