Украина опровергла заявление о 90% поддержки плана США: что говорят в Минобороны

Министерство обороны Украины ответило на публикацию New York Post, в котором утверждается, что Киев якобы готов поддержать план США на 90%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Ранее сегодня New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации американского президента Дональда Трампа написало, что министр обороны Украины сообщил представителям США, что Киев на "90%" поддерживает план, представленный госсекретарем США Марко Рубио во Франции.

Но в заявлении Sky News Минобороны Украины заявило, что оно "не принимает политических решений" и поэтому не могло делать никаких "оценок в процентах".

"У нас есть несколько принципиальных позиций: мы поддержали предложение США о полном прекращении огня еще 11 марта, а Россия не поддержала предложение США о прекращении огня и продолжает ежедневные удары по украинским городам и инфраструктуре. В этих условиях непонятно, как кто-то мог обсуждать или измерять в "процентах" прогресс любого диалога", - заявили в министерстве.

Минобороны пояснило, что ключевой вопрос Украины заключается в том, как обеспечить работу предложения о прекращении огня и надежный мониторинг.