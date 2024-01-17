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Украина может начать процесс вступления в НАТО до окончания войны, - Дуда

Украина, Среда 17 января 2024 09:32
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Украина может начать процесс вступления в НАТО до окончания войны, - Дуда Фото:
Автор: Александр Белоус

Украина не сможет стать членом НАТО во время войны, но должна получить приглашение в Альянс и начать процесс вступления.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

"Украина должна получить приглашение в НАТО, которое начало бы этот процесс. Это чрезвычайно важно также для морального духа защитников Украины",- сказал он во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе.

По его словам, во время войны вступление невозможно, но приглашение запустит процесс обсуждения вопроса в парламентах стран-членов НАТО.

Польша, как и другие страны Запада, призвала к дальнейшей поддержке Украины. Президент Польши заявил, что это ключевой вопрос безопасности в Европе. "Если Россия в этой войне победит, то будет продолжать свою агрессивную политику, а если будет продолжать свою агрессивную политику, то практически очевидно, что нападет снова и будет иметь очередную войну последствием российской агрессии".

Дуда также заверил Зеленского накануне визита премьер-министра Дональда Туска в Киев, что Украина может быть спокойна по поддержке Польши.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, одним из прямых последствий российского вторжения стал рекордный рост евроатлантических настроений украинцев, где фиксируются рекордные показатели за всю историю страны.

По данным опроса КМИС, 54% украинцев считают, что сейчас больше приоритет - членство в НАТО. Предпочитают членство в ЕС - 24% респондентов. Два наибольших мотива вступления Украины в ЕС – это обеспечение долгосрочной безопасности (59%) и экономических перспектив (57%).

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