Украинцы определились, что является большим приоритетом: вступление в ЕС или в НАТО

Хотя абсолютное большинство украинцев поддерживают вступление и в ЕС, и в НАТО, однако членство в Североатлантическом альянсе является более важным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Так, 54% украинцев считают, что сейчас больший приоритет - членство в НАТО. Предпочитают членство в ЕС - 24%. Остальные респонденты либо ответили "ни то, ни другое" или не смогли вообще ответить.

При этом во всех регионах больше тех, кто предпочитает НАТО ЕС.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 29 сентября - 9 октября 2023 среди 1010 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.