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Украинцы определились, что является большим приоритетом: вступление в ЕС или в НАТО

Украина, Среда 18 октября 2023 10:33
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Украинцы определились, что является большим приоритетом: вступление в ЕС или в НАТО Фото: Вступление в НАТО украинцы считают приоритетом (
Автор: Александр Белоус

Хотя абсолютное большинство украинцев поддерживают вступление и в ЕС, и в НАТО, однако членство в Североатлантическом альянсе является более важным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Так, 54% украинцев считают, что сейчас больший приоритет - членство в НАТО. Предпочитают членство в ЕС - 24%. Остальные респонденты либо ответили "ни то, ни другое" или не смогли вообще ответить.

При этом во всех регионах больше тех, кто предпочитает НАТО ЕС.

Украинцы определились, что является большим приоритетом: вступление в ЕС или в НАТО

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 29 сентября - 9 октября 2023 среди 1010 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, одним из прямых последствий российского вторжения стал рекордный рост евроатлантических настроений украинцев, где фиксируются рекордные показатели за всю историю страны. В феврале 2023 года 87% поддерживали вступление Украины в Европейский Союз, 86% - в НАТО.

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