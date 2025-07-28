Украина впервые получит азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

"Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины", - сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По данным пресс-службы, впервые тестовую поставку газа осуществляют по Трансбалканскому коридору по маршруту Болгария - Румыния - украинская граница.

Импорт газа

Из-за обстрелов Россией газовой инфраструктуры Украина уменьшила добычу газа. Украина в этом году будет вынуждена импортировать большой объем газа из Европы.

Как заявил в июне тогдашний министр энергетики Герман Галущенко, минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины - это 4,6 млрд кубометров. По состоянию на июнь законтрактовано 2,9 млрд кубометров "именно импортного газа, который будет закачан в хранилища". Эти контракты подтверждены финансово.

Напомним, в мае появилась возможность импортировать газ в Украину по Трансбалканскому маршруту - через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову.

Компания SOCAR

SOCAR - это сокращение от State Oil Company of Azerbaijan Republic, то есть Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики. SOCAR - национальная нефтегазовая компания Азербайджана.

Основана в 1992 году. Полностью принадлежит государству. Занимается разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой и продажей нефти, природного газа и нефтепродуктов.

Ведет деятельность не только в Азербайджане, но и в ряде других стран, в частности в Турции, Грузии, Румынии, Швейцарии, Украине и др.

В Украине SOCAR работает через дочернюю компанию SOCAR Energy Ukraine. Известна сетью автозаправочных станций под брендом SOCAR. Предлагает премиум-сегмент услуг на АЗС и является одним из крупных импортеров топлива в Украину.

SOCAR выступает важным игроком на европейском энергетическом рынке, в частности как участник проектов поставок каспийского газа в Европу (например, через Трансанатолийский газопровод TANAP и TAP).

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