Украина может удвоить производство дронов-перехватчиков с кредитом от ЕС, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недостаток финансирования напрямую ограничивает оборонные возможности страны. И кредит в 90 млрд евро поможет это исправить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.
По его словам, страна способна производить больше вооружений, чем позволяет текущий уровень финансирования.
В качестве примера он привел беспилотники-перехватчики, отметив разрыв между возможностями и фактическими объемами производства.
"Но у нас нет финансирования. Это действительно вопрос нашей жизни, выживания, обороны, нам очень нужны эти деньги", – сказал он CNN.
Президент уточнил, что сейчас Украина выпускает около 1000 дронов-перехватчиков в сутки, хотя технически может увеличить производство до 2000 единиц. Однако ограниченное финансирование не позволяет реализовать этот потенциал в полном объеме.
Кредитная поддержка, обещанная Киеву несколько месяцев назад, долго оставалась под вопросом из-за позиции Венгрии.
Премьер-министр страны Виктор Орбан, который вскоре уходит с поста, блокировал решение и требовал от Украины возобновить поставки российской нефти в Европу через свою территорию.
После его поражения на парламентских выборах ситуация изменилась: одна из ключевых преград была снята.
Уже в среду возобновился транзит нефти через украинский участок трубопровода "Дружба", а представители стран ЕС предварительно согласовали предоставление кредита Киеву.
Напоминаем, что Словакия заявила, что не станет препятствовать разблокированию 90 млрд евро финансовой помощи для Украины, однако поддержит 20-й пакет санкций ЕС против России только после возобновления транзита нефти через трубопровод "Дружба".
Окончательное утверждение решений ожидается в четверг, 23 апреля.