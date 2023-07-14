ua ru
Пт, 14 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина может получить приглашение в НАТО до того, как выполнит национальную программу, - Кулеба

Новина українською →
Пятница 14 июля 2023 12:28
Украина может получить приглашение в НАТО до того, как выполнит национальную программу, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина может получить приглашение присоединиться к НАТО еще до того, как выполнит Годовую национальную программу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

Он сообщил, что до конца года состоится встреча министров иностранных дел НАТО. В частности, на саммите в Вильнюсе проговорили, какие решения могут быть приняты на этой встрече.

"Но скажу вам так, что НАТО это такая "прикольная" институция в отличие от ЕС, где все так супер зарегламентировано. И процессуально НАТО очень политическая институция. Поэтому я не удивлюсь, если приглашение стать членом НАТО Украина получит гораздо быстрее, чем будет выполнено то, о чем мы договоримся в рамках Годовой национальной программы (РНП)", - сказал министр.

Годовая национальная программа

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе, Украина так и не получила четких условий и графика вступления. При этом на нем было согласовано совместное коммюнике по Украине, в котором обозначили видение того, каким должен быть путь Украины к членству в Альянсе.

В частности, отмечено, что Украина получит приглашение после того, как страны блока согласятся на это, и государство выполнит определенные условия. При этом для государства отменили ПДЧ (План действий к членству).

В то же время, Украина должна выполнить Годовую национальную программу до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что сейчас ведутся консультации о том, что это будет за документ. Важно, что он будет одобрен в двустороннем формате, и это будет краткая программа.

Она также отметила, что в первую очередь Украина будет сконцентрироваться на блоках, касающихся взаимосовместимости и невоенной помощи. В частности, построения совместимых с НАТО систем, включая ПВО, а также управление определенными ресурсами, реабилитацию и имплементацию стандартов НАТО в обороне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Дмитрий Кулеба МИД Украины
NEWS
Гарантии для Украины. Как будет работать соглашение: в МИД объяснили на примере
Гарантии для Украины. Как будет работать соглашение: в МИД объяснили на примере
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины