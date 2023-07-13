Приоритет к следующему саммиту. Стефанишина об обновленной программе Украина-НАТО

Обновленная годовая программа Украина – НАТО будет приоритетной и должна быть выполнена до саммита Альянса в Вашингтоне в 2023 году.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире национального телемарафона.

"Как раз мы ведем консультации о том, что это будет документ. Важно, что он будет одобрен в двустороннем формате. Это будет краткая программа", - рассказала Стефанишина.

По ее словам, во время саммита в Вильнюсе было проведено несколько встреч, на которых обсуждался данный вопрос.

"Мы договорились, что в первую очередь мы будем сконцентрироваться на блоках, касающихся взаимосовместимости и невоенной помощи Украине. Это построение совместимых с НАТО систем, в частности противовоздушной обороны, это вопрос управления определенными ресурсами, это вопрос реабилитации и вопрос имплементации стандартов НАТО в обороне", - сказала она.

Вице-премьер-министр отметила, что данная программа будет приоритетной и будет действовать минимум до саммита НАТО в Вашингтоне.

"Договорились, что со следующей недели начнем формировать видение", - подчеркнула она.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, наша страна стремится вступить в НАТО, поскольку считает такой шаг лучшим для обеспечения безопасности. В частности, вступление в НАТО предполагает, что нападение на нашу страну будет расцениваться как нападение на весь Альянс.

Это необходимо, чтобы сдержать Россию от повторного вторжения после войны.

12 июля в Вильнюсе завершился саммит НАТО, на котором союзники решили принять нашу страну без выполнения плана действий по членству.

Со всеми результатами саммита для Украины можете узнать в материале РБК-Украина.

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