ua ru
Чт, 13 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Приоритет к следующему саммиту. Стефанишина об обновленной программе Украина-НАТО

Новина українською →
Четверг 13 июля 2023 20:18
Приоритет к следующему саммиту. Стефанишина об обновленной программе Украина-НАТО Фото: вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Обновленная годовая программа Украина – НАТО будет приоритетной и должна быть выполнена до саммита Альянса в Вашингтоне в 2023 году.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире национального телемарафона.

"Как раз мы ведем консультации о том, что это будет документ. Важно, что он будет одобрен в двустороннем формате. Это будет краткая программа", - рассказала Стефанишина.

По ее словам, во время саммита в Вильнюсе было проведено несколько встреч, на которых обсуждался данный вопрос.

"Мы договорились, что в первую очередь мы будем сконцентрироваться на блоках, касающихся взаимосовместимости и невоенной помощи Украине. Это построение совместимых с НАТО систем, в частности противовоздушной обороны, это вопрос управления определенными ресурсами, это вопрос реабилитации и вопрос имплементации стандартов НАТО в обороне", - сказала она.

Вице-премьер-министр отметила, что данная программа будет приоритетной и будет действовать минимум до саммита НАТО в Вашингтоне.

"Договорились, что со следующей недели начнем формировать видение", - подчеркнула она.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, наша страна стремится вступить в НАТО, поскольку считает такой шаг лучшим для обеспечения безопасности. В частности, вступление в НАТО предполагает, что нападение на нашу страну будет расцениваться как нападение на весь Альянс.

Это необходимо, чтобы сдержать Россию от повторного вторжения после войны.

12 июля в Вильнюсе завершился саммит НАТО, на котором союзники решили принять нашу страну без выполнения плана действий по членству.

Со всеми результатами саммита для Украины можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО
NEWS
Байден не думает, что война РФ против Украины продлится годами
Байден не думает, что война РФ против Украины продлится годами
DAILY
Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе
Милан Лелич, Юлия Акимова Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе