В ЕС объяснили, возможно ли синхронное вступление Украины и Молдовы

Евросоюз переходит к индивидуальному подходу в отношении Украины и Молдовы. Отныне темпы продвижения к членству будут зависеть от достигнутых результатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам саммита Молдова-ЕС, который состоялся 22 июня.

По словам главы Еврокомиссии, после начала переговорного процесса каждая страна-кандидат самостоятельно отвечает за свой прогресс на пути к членству.

"Как только открылся первый кластер, каждая страна-кандидат несет ответственность за себя. Поскольку они должны проводить реформы - и они должны проводить различные реформы в зависимости от того, о какой стране-кандидате мы говорим", - заявила фон дер Ляйен.

Отвечая на вопрос о дальнейшем открытии переговорных кластеров, председатель Еврокомиссии подчеркнула, что оценивает перспективы именно Молдовы, поскольку пресс-конференция была посвящена саммиту Молдова-ЕС.

В то же время она подчеркнула, что Европейский Союз и в дальнейшем будет придерживаться принципа оценки по достигнутым результатам, а не по политическим декларациям или условным срокам.

"Я считаю, что процесс, основанный на заслугах, гораздо лучше для Молдовы, чем термин "как можно скорее" (as soon as possible - ред.). Потому что "как можно скорее" ни о чем не говорит. Но процесс, основанный на заслугах, четко указывает вам на основы нашей методологии, которая была согласована всеми 27 государствами-членами", - отметила она.

Фон дер Ляйен добавила, что в основе переговоров о вступлении "лежит процесс, основанный на заслугах, это гораздо лучше для Молдовы, потому что тогда они могут достичь результатов, а мы можем выполнить наше обещание".

Вступление Украины в ЕС

15 июня 2026 года Украина официально открыла первый переговорный кластер "Основы" в рамках процесса вступления в Европейский Союз. Он охватывает вопросы верховенства права, судебной системы, основных прав и свобод, а также функционирования демократических институтов.

В целом для получения членства в ЕС Украина должна пройти шесть переговорных кластеров и привести национальное законодательство в соответствие с европейскими нормами.