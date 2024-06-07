ua en ru
Пт, 07 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Эффективный самолет". В Воздушных силах высказались о передаче Украине Mirage 2000

Пятница 07 июня 2024 16:55
UA EN RU
"Эффективный самолет". В Воздушных силах высказались о передаче Украине Mirage 2000 Фото: Илья Евлаш, спикер Воздушных сил ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Французские многоцелевые самолеты Mirage 2000, которые получит Украина, являются эффективными, но сейчас в приоритете поставки американских F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша в эфире телемарафона.

Он отметил, что Воздушные силы пока не могут комментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о передаче украинским защитникам Mirage 2000.

"Мы используем силы и средства, которые у нас есть. Однако сейчас мы рассчитываем, конечно, на F-16, это наш основной самолет, который в скором времени прибудет в Украину и сможет эффективно выполнять боевые задания", - подчеркнул спикер Воздушных сил.

Евлаш добавил, что в Украине не исключают поставки и других истребителей в будущем.

"Как и все современные самолеты, Mirage 2000 может выполнять эффективно поставленные боевые задания. Это могут быть и воздушные и наземные удары. Самолет достаточно современный, однако F-16 остается приоритетом", - уточнил он.

Mirage 2000 для Украины

Напомним, вчера, 6 июня, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине самолетов Mirage 2000. Точное число, которое планируют передать украинским защитникам, глава французского государства не раскрыл.

Более детально о французском истребителе можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Эммануэль Макрон Помощь Украине Военная техника Военная помощь
NEWS
Зеленский и Байден начали переговоры в Париже
Зеленский и Байден начали переговоры в Париже
DAILY
Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут