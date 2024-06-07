"Эффективный самолет". В Воздушных силах высказались о передаче Украине Mirage 2000

Французские многоцелевые самолеты Mirage 2000, которые получит Украина, являются эффективными, но сейчас в приоритете поставки американских F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша в эфире телемарафона.

Он отметил, что Воздушные силы пока не могут комментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о передаче украинским защитникам Mirage 2000.

"Мы используем силы и средства, которые у нас есть. Однако сейчас мы рассчитываем, конечно, на F-16, это наш основной самолет, который в скором времени прибудет в Украину и сможет эффективно выполнять боевые задания", - подчеркнул спикер Воздушных сил.

Евлаш добавил, что в Украине не исключают поставки и других истребителей в будущем.

"Как и все современные самолеты, Mirage 2000 может выполнять эффективно поставленные боевые задания. Это могут быть и воздушные и наземные удары. Самолет достаточно современный, однако F-16 остается приоритетом", - уточнил он.