Банк Совета Европы увеличит капитал для помощи Украине

Правительства акционеров Банка развития Совета Европы согласились увеличить его капитал, поскольку он наращивает кредитование, чтобы помочь членам справиться с кризисом в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Кредитор со штаб-квартирой в Париже был основан в 1956 году для финансирования переселения беженцев и перемещенных лиц после Второй мировой войны.

Имея активы в размере 30 млрд евро, он ссужает правительствам членов для финансирования социальных инвестиций, таких как школы, больницы и государственное жилье.

Уделяя особое внимание помощи своим 42 государствам-членам в борьбе с потоками мигрантов, в этом году банк уже предоставил кредиты на сумму 1,3 млрд евро, чтобы помочь соседним с Украиной странам справиться с наплывом беженцев из-за войны.

"Это почти треть нашего объема кредитования на 2022 год, что свидетельствует о способности банка быстро реагировать на чрезвычайные ситуации", - сказал в интервью управляющий банка Карло Монтичелли.

Увеличение капитала было необходимо для поддержания кредитования его основной деятельности в ближайшие годы и в ожидании новых проектов в Украине после завершения процедуры ее вступления.

Поэтому правительства акционеров согласились увеличить капитальную базу банка на 4,25 млрд евро, включая 1,2 млрд евро нового оплаченного капитала.

Члены-учредители Франция, Германия и Италия являются крупнейшими акционерами банка, на долю которых приходится 51% акций.