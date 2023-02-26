Не можем засунуть голову в песок. В Конгрессе призвали Байдена дать Украине передовое оружие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Маккол предупредил критиков поддержки Украины США, что "они не могут засунуть голову в песок". Кроме того, он отметил, что Конгресс предпримет меры для продвижения вопроса о предоставлении Киеву более передовых систем вооружения.

Отвечая на вопрос, что может сделать Конгресс, чтобы подтолкнуть администрацию Байдена к предоставлению ракетных систем большей дальности или истребителей, республиканец отметил, что Конгресс безусловно может вписать их в законопроекты об ассигнованиях, определив приоритеты систем вооружения.

По его словам, они уже намерены это сделать.

"Я знаю, что администрация говорит: "Сколько нужно"... Я думаю, что с правильным оружием это не должно длиться так долго", - сказал Маккол относительно того, как долго будет продолжаться поддержка США.