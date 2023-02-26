Не можем засунуть голову в песок. В Конгрессе призвали Байдена дать Украине передовое оружие
Сегодня, 26 февраля, глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол призвал администрацию президента Джо Байдена предоставить Украине более передовые системы вооружений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Маккол предупредил критиков поддержки Украины США, что "они не могут засунуть голову в песок". Кроме того, он отметил, что Конгресс предпримет меры для продвижения вопроса о предоставлении Киеву более передовых систем вооружения.
Отвечая на вопрос, что может сделать Конгресс, чтобы подтолкнуть администрацию Байдена к предоставлению ракетных систем большей дальности или истребителей, республиканец отметил, что Конгресс безусловно может вписать их в законопроекты об ассигнованиях, определив приоритеты систем вооружения.
По его словам, они уже намерены это сделать.
"Я знаю, что администрация говорит: "Сколько нужно"... Я думаю, что с правильным оружием это не должно длиться так долго", - сказал Маккол относительно того, как долго будет продолжаться поддержка США.
Кроме того, он также подчеркнул, что, по его мнению, США уже могли сделать большее, чтобы ускорить завершение конфликта.
Напомним, сегодня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для того, чтобы начать контрнаступление, необходимы истребители F-16, Gripen или Tornado.
В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16.
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