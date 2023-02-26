ua ru
Вс, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не можем засунуть голову в песок. В Конгрессе призвали Байдена дать Украине передовое оружие

Новина українською →
США, Воскресенье 26 февраля 2023 19:44
Не можем засунуть голову в песок. В Конгрессе призвали Байдена дать Украине передовое оружие Фото: глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол (flickr.com bpc_bipartisan)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 февраля, глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол призвал администрацию президента Джо Байдена предоставить Украине более передовые системы вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Маккол предупредил критиков поддержки Украины США, что "они не могут засунуть голову в песок". Кроме того, он отметил, что Конгресс предпримет меры для продвижения вопроса о предоставлении Киеву более передовых систем вооружения.

Отвечая на вопрос, что может сделать Конгресс, чтобы подтолкнуть администрацию Байдена к предоставлению ракетных систем большей дальности или истребителей, республиканец отметил, что Конгресс безусловно может вписать их в законопроекты об ассигнованиях, определив приоритеты систем вооружения.

По его словам, они уже намерены это сделать.

"Я знаю, что администрация говорит: "Сколько нужно"... Я думаю, что с правильным оружием это не должно длиться так долго", - сказал Маккол относительно того, как долго будет продолжаться поддержка США.

Кроме того, он также подчеркнул, что, по его мнению, США уже могли сделать большее, чтобы ускорить завершение конфликта.

Напомним, сегодня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для того, чтобы начать контрнаступление, необходимы истребители F-16, Gripen или Tornado.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки допомога армії Конгресс США
NEWS
Резников о потерях россиян под Бахмутом: по 500 убитых солдат ежедневно
Резников о потерях россиян под Бахмутом: по 500 убитых солдат ежедневно
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны