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Украина может получить F-16 до конца года, - Ермак

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Елизавета Драбкина

Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака во время встречи с журналистами.

По его словам, практически все страны с авиационной коалиции готовы поставить Украине истребители F-16.

Причем некоторые готовы это сделать до конца этого года. Относительно других государств, по словам Ермака, есть технические вопросы, которые решаются.

"Я верю в то, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года", - сказал руководитель Офиса президента.

F-16 для Украины

Союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи Украине современных истребителей, в частности, F-16.

Коалицию возглавили Нидерланды и Дания, которые заявили о намерениях проводить обучение украинских пилотов. У этих стран есть специальные авиационные симуляторы.

Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 начнется в июле.

При этом ранее Резников заявлял, что ожидать поставок западных самолетов можно не раньше Нового года.

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F-16Андрей ЕрмакВойна России против Украины